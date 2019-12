CUTRONE, Nemmeno in panchina con il Liverpool

Tra i nomi di attaccanti accostati alla Fiorentina in vista del mercato di gennaio c'è quello di Patrick Cutrone. L'attaccante che in estate ha lasciato il Milan, dove fu lanciato dal precedente tecnico viola Vincenzo Montella, per approdare in Premier League non sta trovando lo spazio sperato nella rosa del Wolverhampton, e sta pensando di cambiare aria. In tal senso oggi potrebbe essere stato anche fornito un ulteriore indizio, visto che il suo allenatore Nuno Espirito Santo lo ha addirittura escluso dalla panchina per la sfida di campionato contro il Liverpool, poi persa 1-0.