CURVA FIESOLE, Domani un minuto di silenzio al Franchi

Come annunciato dalla Curva Fiesole, lunedì ci sarà un minuto di silenzio prima della partita contro la Lazio. Questa la comunicazione: "Lunedì, in occasione della partita con la Lazio invitiamo tutto lo stadio ad osservare con noi un minuto di silenzio per Marco, onorandone il ricordo come merita, stringendosi al dolore della sua famiglia e dei suoi amici, per lui che ha dedicato una vita alla nostra Fiorentina e alla Curva Fiesole.

Dedicheremo un pensiero anche ad Alessio , giovane ragazzo campigiano, scomparso anche lui prematuramente in questi giorni.

Martedì alle ore 15:00 alla chiesa di Badia a Settimo si terranno i funerali del nostro Merenda.Una parte di noi è volata in cielo con lui e non potremmo fare altro che ricordarlo alla nostra maniera, come sarebbe piaciuto a lui, portando ovunque in alto il suo nome e il suo ricordo.Ovunque tu sarai, un coro sentirai…Ciao Merenda, Ciao Ultras".