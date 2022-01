CT SUD SUDAN, Viola mi ha entusiasmato tantissimo

Stefano Cusin, ct del Sud Sudan, ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "La settimana scorsa siamo stati in visita a Coverciano con i ragazzi e ho ricevuto un riconoscimento dal comune di Castiglione Fiorentino, una cosa che mi fa piacere. La Coppa d’Africa viene sentita molto, è un piccolo Mondiale africano. In questo momento difficile è una speranza per il continente. Che si giochi in questo periodo non è una novità, da sempre è così. Hanno provato a spostata di estate ma in alcuni stati è davvero troppo caldo. Quest’anno la Premier, che ha tantissimi giocatori africani, ha fatto pressioni. Una cosa che ho trovato senza logica, sarebbe come chiedere di spostare un Europeo o una Coppa America. Non si può. Per alcuni paesi è l’unico momento di luce e gioia”.

Chi la più forte e la più in crescita? “Il Senegal ha organico e allenatore, anche se spesso sono stati favoriti per poi deludere. Vedo anche Algeria e Camerun candidate a vincere. I cameunenso sono l’Italia dell’Africa, non spettacolari ma efficaci”.

Cosa l'ha colpita del Sud Sudan? "L'entusiasmo di presidente e federazione, vogliono difendere i colori del paese. Per adesso siamo ancora in luna di miele, ora poi ci sono le partite ufficiali: come diceva un mio collega famoso, un allenatore si diverte dalla firma del contratto fino alla prima. Abbiamo giocatori sparsi nel mondo e c'è necessità di stare tempo insieme".

Che ne pensa della Serie A? "All'inizio ritenevo si fosse impoverita visti gli addii a grandi campioni. In Europa non vedo un livello di crescita anche se mi piace pensare che avremo più equilibrio e lotta fino all'ultimo. Vedo comunque un'Inter super competitiva perché ben costruita. Il Milan invece deve essere al completo e il Napoli dipende da due-tre giocatori. Se questi non ci sono, la squadra soffre. Per il resto non vedo molto. C'è la Fiorentina che è la squadra che mi ha entusiasmato di più in questo primo round".

Cosa manca alla Coppa Italia per essere appetibile? "Con questo format non interessa a nessuno, nemmeno alle società. Io sono cresciuto in Francia, eravamo in terza serie e abbiamo affrontato il Monaco vedendo molte squadre di prima che venivano eliminate. Questo è il calcio, questa è magia. In Italia avremmo gli elementi, spero che la federazione valuti un cambiamento totale della coppa".