CT SERBIA, Vorrei che Milenkovic giocasse a Napoli

Ljubiša Tumbaković, commissario tecnico della Serbia, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' su Radio Marte proponendo un affare di mercato tra Napoli e Fiorentina: “Milenkovic e Maksimovic insieme al Napoli? Mi piacerebbe che giocassero insieme anche perché se sviluppassero un’intesa migliore giocando insieme ogni settimana ciò agevolerebbe non poco il mio lavoro per la Nazionale. Spero che ci sia questa possibilità. Presto verrò a Napoli per far visita a Maksimovic. Mi piacerebbe se quando verrò in città ci trovassi anche Milenkovic”