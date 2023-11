CT SERBIA, Europei? Ultima volta Vlahovic aveva 6 mesi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con il pareggio di ieri contro la Bulgaria, la Serbia ha staccato il pass di qualificazione per Euro 2024. Al termine della partita, in conferenza stampa, ha parlato il commissario tecnico Dragan Stojkovic, il quale non ha mancato di togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'opinione pubblica del suo paese. Ecco quanto ha dichiarato: "Congratulazioni a tutti, avete aspettato 24 anni per l'Europeo ma ne è valsa la pena. Vlahovic a quel tempo aveva sei mesi, è come se non fosse nemmeno nato. Questo è un grande giorno per il calcio serbo, siamo riusciti in qualcosa nel quale credevamo.

Questi giocatori sono diventati una generazione d'oro, hanno scritto i loro nomi a caratteri cubitali perché è la prima volta che la Serbia partecipa alla più grande manifestazione d'Europa da paese indipendente. È un regalo alla nazione", ha spiegato Stojkovic.