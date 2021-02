CT BULGARIA, In Italia anche per l'ex viola Hristov

Il CT della Nazionale bulgara Yasen Petrov verrà in Italia per vedere i giocatori bulgari che militano nel campionato italiano tra cui anche l'ex viola Petko Hristov. Queste le sue parole in vista della sua visita in Italia: "Attualmente stiamo programmando di viaggiare in Italia. Incontreremo i giocatori bulgari e parleremo. Chi si esibirà bene verrà convocato in Nazionale. Voglio calciatori che giocano regolarmente ed a buon livello. Voglio davvero vedere la crescita dei calciatori bulgari."

Il Ct nella sua lista ha come tappa anche Vercelli per vedere Petko Hristov. Nonostante il calciatore sia squalificato e non giocherà la partita prossima in programma, i due si incontreranno, visto che sicuramente sarà convocato per la Nazionale A nelle partite contro Italia e Svizzera per le qualificazioni ai Mondiali.