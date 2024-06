CROAZIA-ITALIA, 0-0 all'intervallo. Super occasione per Bastoni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante chiare occasioni da gol per gli Azzurri, il risultato tra Croazia e Italia rimane ancorato sullo 0-0. Con l’obbligo di vincere a tutti i costi, i croati partono forte schiacciando l’Italia senza però creare chiare occasioni da gol, eccezione fatta per il mancino insidioso da fuori area di Sučić respinto in corner da Donnaruma. Grazie a un buon gioco di ripartenza sulle fasce, la formazione di Spalletti crea le occasioni migliori, ma Retegui non finalizza.

Il match point ce l’ha Bastoni che nel cuore dell’area prova un colpo di testa parato miracolosamente da Livaković. Nell’altro match del girone B, la Spagna invece conduce per 1-0 contro l’Albania grazie al gol di Ferran Torres.