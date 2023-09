CRISI EMPOLI, Riunione Corsi-Accardi su futuro Zanetti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Empoli non vuole perdere tempo e già in queste ore prenderà una decisione in merito al futuro di Paolo Zanetti. All'indomani della pesante sconfitta sul campo della Roma - riporta TMW - è in corso una riunione per decidere se andare avanti con l'attuale allenatore oppure cambiare. Proprio in questi minuti, infatti, il presidente Fabrizio Corsi e il direttore sportivo Pietro Accardi si stanno confrontando sul tema.