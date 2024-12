CRISCITO, Nel mio Genoa c'erano tanti futuri allenatori

FirenzeViola.it

Domenico Criscito ha parlato così a La Gazzetta dello Sport di Thiago Motta e non solo: "lo lo conoscevo come calciatore per i suoi trascorsi con Barcellona, Atletico Madrid… Quando in una società non grandissima come il Genoa arrivano simili campioni, fa sempre un effetto strano. Lui aveva qualche problema a un ginocchio, eppure si mise subito a disposizione del tecnico e dello staff medico. E già lì notai la grandezza dell’uomo. Aveva grande umiltà.

Vederlo in campo fu spettacolare. Nel mio Genoa Thiago, Gasp e Milito si rivelarono i nostri valori aggiunti. Ricordo Motta con una gran voglia di scherzare, avevo legato tanto con lui, Palladino, Sculli… Quanti futuri allenatori c’erano in quel gruppo?”.