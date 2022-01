CRISCITIELLO, Corvino ha lasciato ai viola 200 mln

Il direttore di Sportitalia e TMW Michele Criscitiello è intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio 24 per commentare le ultime sul trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus: “Ieri avevamo concordato l'intervento di Pradè per le 21:05 e mi aspettavo la solita routine, poi ha detto 2-3 cose che, di fatto, stavano vendendo Vlahovic in diretta. Abbiamo chiuso con la notizia delle cifre sull'affare. Di fatto l'accordo è stato raggiunto. Per me strategia della Fiorentina perfetta, ha messo spalle al muro il vero nemico della vicenda, l'entourage di Vlahovic. Bisogna anche dare a Cesare quel che è di Cesare: Corvino con questi 67 milioni ha lasciato alla Viola 200 milioni di plusvalenze totali. Le visite dovrebbero arrivare giovedì-venerdì, ma dipende dalla salute del ragazzo. L'annuncio dovrebbe essere tra circa 36 ore. Tutti i soldi della Juve arrivano subito e arrivano dall'aumento di capitale”.