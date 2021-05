CRINITI, A Cagliari gara delicata. Vincono i sardi 2-0

Intervistato da TuttoCagliari.net, Antonio Criniti, ex attaccante dei sardi, ha parlato così: "E' una partita delicata per entrambi. Sicuramente non ci sarà un amarcord particolare per Semplici, visto che è chiamato a vincere per la salvezza matematica dei sardi. Entrambe le compagini hanno avuto tantissimi alti e bassi in questa stagione, prestazioni altalenanti frutto di scelte non propriamente accurate nel parterre calciatori. Pronostico? Vince il Cagliari 2-0".