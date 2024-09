CR7, La sorella risponde a Cassano: "È un pagliaccio"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Cassano continua a criticare Cristiano Ronaldo. In una delle ultime puntate di Viva el Futbol, l'ex fantasista di Inter, Milan e Roma ha definito il portoghese l'anti-calcio, soprattutto quando viene paragonato a Lionel Messi. Per l'ex Real Madrid, CR7 è peggio di attaccanti come Aguero, Ibrahimovic, Lewandowski e Suarez, più completi di lui e in grado di giocare maggiormente con la squadra. Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha reagito con una serie di storie su Instagram a queste parole, prendendosela con Cassano: "È un poveruomo, un pagliaccio. Era più adatto come raccattapalle che come calciatore".