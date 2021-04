CR7, 347' di digiuno: già la seconda volta coi viola

Le recenti brutte prestazioni, condite da mancanza di gol, di Cristiano Ronaldo sono solo una delle sfaccettature della complicata stagione della Juventus. Uno che, giusto ricordarlo, ha segnato 97 gol nelle 128 presenze con la Juventus. Insomma, il fatto che il portoghese non vada in gol da 3 partite complete più un ampio spezzone col Napoli fa notizia. Sono 347, per la precisione, i minuti di digiuno dell'ex Real Madrid con la maglia della Juventus (in gol col Napoli al 13', poi a secco con Genoa, Parma e Fiorentina). anche se in stagione c'era già stato un digiuno prolungato: in gol nei minuti di recupero della 17^ giornata contro il Sassuolo, CR7 si fermò poi con Inter, Bologna e Sampdoria prima di timbrare al 13' di Juventus-Roma. Per un totale di 283' minuti di digiuno, comunque meno rispetto ai 347' attuali. Un numero che però non rappresenta un record in senso assoluto, visto che CR7 era rimasto a secco per un periodo ancora più lungo nella prima stagione italiana, nel 2018-2019. In gol al 63' di Juventus-Frosinone della 24^ giornata, Ronaldo rimase a seccon con Bologna, Napoli e Fiorentina prima di tornare ad esultare al 62' di Inter-Juventus. Per un digiuno che, all'epoca, durò 359 minuti.