COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi, 17 novembre

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 10.172, per la prima volta sopra quota diecimila dall'8 maggio scorso, contro i 7.698 di ieri e soprattutto i 7.891 di mercoledì scorso. I numeri dell'epidemia tornano indietro di mesi, allora però le vittime erno state 224, oggi 72. Con 537.765 tamponi, quasi 150mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dall'1,1% all'1,9%. I decessi sono 72 (ieri 74), per un totale di 132.965 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 5 in più (ieri +6) con 39 ingressi del giorno, e salgono a 486, mentre i ricoveri ordinari sono 90 in più (ieri +162), 4.060 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

• Attualmente positivi: 127.085

• Deceduti: 132.965 (+72)

• Dimessi/Guariti: 4.623.192 (+6.406)

• Ricoverati: 4.546 (+95)

• di cui in Terapia Intensiva: 486 (+5)

• Tamponi: 112.273.557 (+537.765)

Totale casi: 4.883.242 (+10.172, +0,21%)