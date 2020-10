COVID-19, Bollettino Italia: i dati del 23 ottobre

Continua a salire il numero dei contagi e nelle ultime 24 ore i casi di Coronavirus sono quasi 20mila in più, con 91 decessi e 912 ricoverati. Fortunatamente anche i guariti sono oltre 2300 in più. Ecco i dati comunicati dalla Protezione Civile nel dettaglio e la tabella con la situazione regione per regione.

Attualmente positivi: 186.002

Deceduti: 37.059 (+91)

Dimessi/Guariti: 261.808 (+2.352)

Ricoverati: 11.598 (+912) di cui in Terapia Intensiva: 1.049 (+57)

Tamponi: 14.314.453 (+182.032)

Totale casi: 484.869 (+19.143, +4,11%)