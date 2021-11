COVID-19, Bollettino Italia: i dati del 2 novembre

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 5.188, contro i 2.834 di ieri e i 4.598 di mercoledì scorso. Ma con il record di tamponi, 717.311, quasi 480mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende da 1,2% a 0,7%. I decessi sono 63 (ieri 41), per un totale di 132.224 vittime dall'inizio dell'epidemia. Tornano a calare le terapie intensive, 4 in meno (ieri +21) con 31 ingressi del giorno, e sono 381, mentre i ricoveri ordinari salgono ancora, +37 (ieri +129), 3.029 in tutto. I casi totali sono 4.782.802. I guariti sono 4.285 (ieri 2.065) per un totale di 4.565.291. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 840 in più (ieri +725), che salgono a 85.287. Di questi, sono in isolamento domiciliare 81.877 pazienti.

Attualmente positivi: 85.287

• Deceduti: 132.224 (+26)

• Dimessi/Guariti: 4.782.802(+2.432)

• Ricoverati: 3.029 (+43)

• di cui in Terapia Intensiva: 381 (-4)