COVID-19, Bollettino Italia: i dati del 18 dicembre

Questi i dati comunicati dalla Protezione Civile e relativi ai numeri della diffusione del coronavirus in Italia nelle ultime 24: si segnalano, rispetto a ieri, 17.992 casi in più a fronte di 179.800 tamponi, 674 deceduti e un numero sempre più al ribasso di pazienti in reparto e in terapia intensiva. Ecco i dati specifici:

• Attualmente positivi: 627.798

• Deceduti: 67.894 (+674)

• Dimessi/Guariti: 1.226.086 (+22.272)

• Ricoverati: 28.588 (-694)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.819 (-36)

• Tamponi: 24.815.520 (+179.800)

Totale casi: 1.921.778 (+17.992, +0,94%)