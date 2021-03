COVID-19, Bollettino Italia: i dati del 10 marzo

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, KOKORIN E UN KO NATO PER TROPPA GENEROSITÀ Uno slancio di generosità pagato a caro prezzo: si potrebbe riassumere così - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - l'infortunio (il secondo della sua avventura in Italia) che ha coinvolto Sasha Kokorin mercoledì sera contro la Roma e che... Uno slancio di generosità pagato a caro prezzo: si potrebbe riassumere così - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - l'infortunio (il secondo della sua avventura in Italia) che ha coinvolto Sasha Kokorin mercoledì sera contro la Roma e che... NOTIZIE DI FV NEL GIORNO DEL DISPETTO AI VIOLA, CI SOLLEVANO SOLO "LORO" Capita a tutti di sentirsi dire: ho due notizie da darti, una buona e una cattiva, quale vuoi che ti dica prima? Ognuno fa le sue valutazioni e visto che si parla di calcio, non di massimi sistemi, preferisco affrontare subito tutto quello che di brutto è successo in... Capita a tutti di sentirsi dire: ho due notizie da darti, una buona e una cattiva, quale vuoi che ti dica prima? Ognuno fa le sue valutazioni e visto che si parla di calcio, non di massimi sistemi, preferisco affrontare subito tutto quello che di brutto è successo in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 marzo 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi