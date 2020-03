COVID-19, Bollettino Italia: 4492 nuovi positivi in 24 ore

Dalla Protezione Civile arrivano, come ogni giorno alle 18, gli aggiornamenti sui dati nazionali legati all'emergenza del Coronavirus in Italia. Con una precisazione di partenza: Angelo Borrelli, capo del dipartimento, al momento è risultato negativo al tampone per il Covid-19, seppur la conferenza stampa sia stata tenuta dai sostituti Agostino Miozzo e Luigi D'Angelo.

I nuovi attualmente positivi nel nostro paese attualmente sono cresciuti di 4492 nelle ultime 24 ore (62.013 ad ora), di cui 33.648 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 3612 in terapia intensiva. I guariti dall'ultimo aggiornamento sono 999 (totale di 10.361), ai quali però si aggiungono anche 662 nuovi morti (8.165 in tutto da inizio emergenza).

Il totale dei contagiati da inizio emergenza, dunque, sale a 80.539, con un aumento di 6.153 unità nelle ultime 24 ore.