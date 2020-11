COVID-19, Bollettino Italia: +34.767 casi e 692 morti

Sono stati da poco resi noti i numeri della pandemia da Coronavirus in Italia raccolti nelle ultime 24 ore. Ecco i dati emanati poco fa dalla Protezione Civile che evidenziano 34.767 casi in più di ieri (a fronte di 237.225 processati), 692 morti in più e un numero senz'altro più basso di ricoverati, ovvero 116 in più di ieri di cui 10 nuovi in terapia intensiva:

• Attualmente positivi: 791.746

• Deceduti: 49.261 (+692)

• Dimessi/Guariti: 539.524 (+19.502)

• Ricoverati: 37.821 (+116)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.758 (+10)

• Tamponi: 20.199.829 (+237.225)

Totale casi: 1.380.531 (+34.767, +2,58%)