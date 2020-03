COVID-19, 2470 nuovi casi in Italia. Salgono i guariti

Dal Dipartimento della Protezione Civile è andata in scena la conferenza stampa quotidiana di Angelo Borrelli che ha informa sui numeri dell'emergenza nazionale legata al Coronavirus. In totale i casi positivi fin qui registrati sono 27.980, mentre gli attualmente positivi sono 23.073, in tutto 2470 in più di ieri. Un dato leggermente in calo, anche se mancano le rilevazioni della Puglia e della provincia autonoma di Trento. I guariti sono 2749 (414 in più di ieri), mentre i morti sono adesso 2158 (349 in più).