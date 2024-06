COVERCIANO, Italia in campo. Assenti Barella e Meret

Fonte: Tuttomercatoweb.com

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia, dopo qualche ora di riposo concessa dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti, è tornata a lavorare al Centro Tecnico Federale in vista della partenza dell'Europeo in programma a partire dal prossimo 14 giugno(L'Italia sarà impegnata sabato 15 contro l'Albania). Presenti in campo 24 calciatori dei 26 che prenderanno parte alla spedizione in Germania. Gli unici assenti sono Meret e Barella, entrambi alle prese con noie di natura muscolare. C'è attesa per le condizioni del centrocampista dell'Inter che svolgerà nelle prossime gli esami strumentali.

Per cautelarsi in caso di forfait sia del calciatore nerazzurro sia del portiere del Napoli, Spalletti ha chiesto a Provedel e Ricci di tenersi comunque pronti.