COVERCIANO, Domani alle 15 andrà in scena la Digital Cup

© foto di Federico De Luca

Prima edizione della Digital Cup, che nel pomeriggio di domani, presso il Centro Tecnico di Coverciano, vedrà di fronte la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale e la Nazionale Italiana Cantanti. La giornata prenderà il via dalla mattina. Alle 10, infatti, presso l’Aula Magna Giuseppe Ferrari della FIGC. si terrà il convegno “Il digitale in campo”. Nel corso della giornata saranno presenti anche Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, e Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale Toscana. L’incontro del pomeriggio sarà diretto da una terna arbitrale tutta al femminile e commentato da Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport. Sotto la direzione tecnica del Mister Sandro Giacobbe e del Dg della NIC, Gian Luca Pecchini, la Nazionale Cantanti torna in campo a Coverciano con il presidente Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Shade, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni, Ludwig. Sul terreno di gioco, per la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, ci saranno fra gli altri gli ex-calciatori Luigi Di Biagio, Simone Pepe e Mark Iuliano, oltre che Leonardo Blanchard, difensore con un passato in Serie A. Tra gli ospiti della giornata, ci sarà anche l’allenatore ed ex-giocatore Eusebio Di Francesco. Le Nazionali giocheranno per sostenere i Punti Luce di Save The Children Italia, 26 spazi ad alta densità educativa che sorgono nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiate delle città per offrire opportunità formative e educative gratuite a bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, tra le quali anche l’accesso alle nuove tecnologie e l’accrescimento delle competenze digitali.