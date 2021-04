COVERCIANO, Dal 1°/5 riapre il Museo del calcio

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - Fra i tanti musei che riapriranno in questi giorni c'è anche quello del Calcio che alzerà di nuovo il sipario sabato 1 maggio alle porte del Centro tecnico di Coverciano a Firenze. Il Museo del Calcio raccoglie i cimeli delle Nazionali e di tanti campioni e proporrà nuovi percorsi espositivi con nuove collezioni in ordine tematico e cronologico, la sala trofei, la sezione dedicata alla Nazionale femminile. Sarà accessibile anche il negozio del museo dove trovare oggetti ufficiali legati al mondo azzurro. La riapertura sarà in sicurezza a partire dalle 10 alle 18 con orario continuato e ingresso consentito fino alle 17,30: necessaria la prenotazione per il fine-settimana (info@museodelcalcio.it e tel: 055 600526). (ANSA).