COVERCIANO, Battaglia tra Comune e Figc sulle tasse

Come scrive La Nazione, la Federcalcio non ritiene di dover pagare l'Ici/Imu per il Centro Tecnico di Coverciano, mentre da Palazzo Vecchio fanno sapere che il tributo è dovuto eccome. Il giudizio è affidato alla Corte di Cassazione: chi vince incasserà da un lato o non pagherà dall'altro qualcosa come 482mila euro. La querelle risale agli anni fra il 2010 e il 2013 e fra corsi e controricorsi al momento il Comune di Firenze risulta aver "vinto" in tre occasioni, mentre la Federcalcio in una. L'opposizione di sinistra, da Palazzo Vecchio, vuole chiarezza in quanto sostiene che il Centro Tecnico non può essere inserito nella categoria che ha diritto all'esenzione.