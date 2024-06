COSMI, Kean? Se lo voleva l'Atletico c'era un motivo

Durante Radio Serie A, spazio a Serse Cosmi. Il tecnico umbro si è espresso sul colpo Moise Kean in entrata per la Fiorentina: "La sua è una situazione che mi intriga. Credo sia un giocatore ancora giovane e che non abbia ancora espresso il suo potenziale, a Firenze può rilanciarsi e finalmente esplodere. Per me è un rischio calcolato, penso sia giusto correrlo per la Fiorentina.

Kean ha sempre fatto intravedere grandi qualità ed è più forte di tutti gli altri attaccanti che ha a disposizione la Fiorentina. Poi se lo voleva l'Atletico Madrid qualche mese fa un motivo ci sarà. Certo, la sua è stata una stagione negativa ma proprio per questo per la Fiorentina questa è un'occasione di mercato, bravi i dirigenti a coglierla".