CORVINO, Voglio scrivere nuove pagine nel calcio

L'ex dg della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato di attualità a Sportitalia: "Ho ancora tanta voglia di scrivere nuove pagine nel mondo del calcio. Quest'ultimo può fare anche a meno di me, ma io invece faccio fatica a starne lontano. Serie A? Bisogna finire il campionato in sicurezza, serve rischiare affinché riparta l'azienda calcio. Le altre aziende stanno cercando di riaprire, non vedo perché il calcio non lo debba fare".