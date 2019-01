CORVINO, Chiesa? Finché c'è volontà, proseguiamo

Pantalo Corvino, dg della Fiorentina, ha parlato a Rai Sport dei temi di mercato della squadra viola: "Abbiamo preso ora Traorè perché a giugno sarebbe stato impossibile competere. Chiesa? La nostra società ha saputo sempre dimostrare quanto crede nei giovani. Finché c'è la volontà e il piacere di restare in viola, noi siamo felici di confermare i nostri giocatori. Stesso discorso vale per Simeone, Veretout e Milenkovic: abbiamo deciso di tenere in piedi e continuare questo nuovo ciclo iniziato. Sappiamo di avere un budget diverso rispetto a chi lotta per i vertici ma vogliamo continuare in questa strategia di tenere i nostri giocatori. Quanto vale Federico? Il prezzo lo fa il mercato, ma noi non pensiamo alle cessioni. Purtroppo viviamo in un calcio globalizzato in cui tutto può succedere. Ci sono procuratori e calciatori che hanno le loro esigenze. Clausola da 100 milioni? Non lo dico io".