CORVINO, Chiesa era figlio di Firenze. Cessione..

Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato della cessione di Chiesa e non solo. Queste le sue dichiarazioni.

Per Firenze arriva un'altra ferita.

"Quando Firenze perde un calciatore importante si sente ferita, ma così ogni squadra ed ogni città che lo perde. Siamo nella logica di una situazione. Firenze più di tutti gli altri la conosco perché ci ho vissuto da tifoso 10 anni, se perdi un proprio figlio come Bernardeschi e Chiesa che venivano dal vivaio fa male. A mente fredda però se ci sono gli interesse di tutti si capisce che l'affare deve andare in porto. Ogni momento può essere quello giusto per cederlo, quando una società vuole un calciatore, lui vuole andarsene ed un'altra vuole cederlo...".

Vlahovic fa bene a rimanere alla Fiorentina?

"E' un ragazzo che è cresciuto qua, sente la città, la tifoseria, se lo si mette nelle condizioni migliori è giusto che il suo percorso continui".

Sorpreso dal mancato rendimento ad alti livelli di alcuni suoi acquisti.

"Ogni calciatore arriva in un club tenendo conto del contesto e del momento in cui arriva. Nel secondo ciclo con 37 milioni di ingaggi si raggiunse traguardi comunque importanti per punti ottenuti. Abbiamo dovuto prendere anche calciatori di cui poi non c'era la certezza di un rendimento sicuro".

Milenkovic potrà essere il futuro della Fiorentina?

"Milenkovic come Chiesa, Castrovilli e Veretout nell'idea nostra erano coloro su cui si basava il nuovo ciclo. Hanno potenzialità e il serbo in qualsiasi squadra giocherà può far bene".