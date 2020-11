CORSI, Spiace per i viola. Sarri non sa non lavorare

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha così parlato di alcune delle situazioni in casa Fiorentina: "Sono dispiaciuto perché ho tanti amici che lavorano per la Fiorentina. Dal come si vivono i momenti difficili, si può incidere sulla riscossa e sul capovolgimento definitivo".

Cosa ne pensa del nome di Sarri, potrebbe convincersi già ora?

"Sinceramente ci parlo di rado, anche se lui è rimasto ancora in contatto con noi nonostante abbia raggiunto grandissimi livelli. Come persona è di grande spessore, e penso proprio che faccia fatica a non lavorare. Me lo immagino rinchiuso nel suo bunker a vedere partite, a nutrirsi di nozioni ed accrescere le sue conoscenze. Vive maniacalmente la sua professione, per passione. La sua migliore qualità è nell'allenamento settimanale, e le sue squadre giocano a calcio, col pallone".

Pensa che la squadra stia rispondendo davvero a Iachini?

"Posso parlarvi dell'esperienza mia: è una persona straordinaria, molto seria. Quando è arrivato da noi ha avuto impatto, quella è la cosa che sa fare meglio, incidere sull'aspetto caratteriale. Quando l'abbiamo cambiato è perché ritenevamo che l'impatto fosse esaurito, ci sembrava che la squadra non lo seguisse, non rispondesse. Poi posso aver fatto bene o male, ma se ricordo bene l'Empoli nelle ultime dieci poi ne aveva vinte cinque, fu straordinario perché in grado di vincere col Napoli e con la Fiorentina. Avevamo grandi protagonisti di oggi come Bennacer, Caputo, Traore... L'arrivo di Dragowski a gennaio fu fondamentale, eravamo davvero un Empoli da Europa".

Cosa ne pensa del nome di Prandelli?

"Nell'ultima esperienza a Genova ha fatto un buon lavoro, lasciando anche un ottimo ricordo. Ha mostrato valore nella preparazione della squadra e nella gestione del gruppo.