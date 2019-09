CORSI, Rasmussen? Sua impasse è inspiegabile

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato di Fiorentina: "Ho un legame molto stretto con Montella, che da giocatore in rampa di lancio dimostrava già grande personalità e per questo è oggi un ottimo allenatore. Giampaolo? E' uno dei migliori tecnici in Italia ma si trova in una piazza molto complessa come quella del Milan. Rasmussen? Non ci capacitiamo delle difficoltà che ha cominciato a riscontrare dalla fine della stagione. Aveva avuto un lutto, cosa che ha per lui rappresentato un grosso problema. Bennacer? Avevamo già l'intesa con la Fiorentina, ma lui ha voluto aspettare un club più importante. Lo voleva il PSG, poi l'ha spuntata il Milan".