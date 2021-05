CORSI, Accardi? È meglio primo qui che terzo da altri

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato dopo la promozione della sua squadra in Serie A iniziando dai due giocatori viola Zurkowski e Terzic: "Due ragazzi straordinari e grandi atleti, ci hanno dato una bella mano. Purtroppo a un certo punto dell'anno, ottobre-novembre, hanno avuto il Covid più altri problemi. Si devono pesare per essere protagonisti in Serie A ma sono convinto che partendo dal grande fisico che hanno, potranno arrivare. Il cuore mi direbbe di portarli in Serie A, poi c'è l'aspetto tecnico: con l'allenatore non si è parlato, prima concluderemo il campionato poi affronteremo certi argomenti".

Dionisi resterà ad allenare l'Empoli?

"Penso di sì, è sotto contratto e mi sembra contento. Deve completarsi per andare in una squadra importante: non s'offenda, ma pur essendo intelligente deve imparare a gestire le sconfitte".

Il ds Accardi è stato accostato alla Fiorentina.

"Ci parlerò e spero che rimanga a Empoli: al di là che è bravo e persona appassionata, è cresciuto e maturato con noi e spero che rimanga. A Empoli fa il numero uno, meglio che sia così qua che numero tre da altre parti, Firenze, Napoli o Torino".

Di Sarri che potrebbe dirci?

"Lui è un animale da spogliatoio e persona particolare. Con la stessa passione allenerebbe la Juventus o una squadra di C, è fissato sul lavoro. Ha il fuoco dentro, è un vecchio giovane come l'ho definito io".

Come lo vedrebbe a Firenze?

"Non mi permetto di pensare alla Fiorentina, ma da tifoso di Maurizio sosterrei qualsiasi squadra in cui vada".