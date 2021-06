COPPA ITALIA, Via ai 6 cambi in caso di supplementari

Non ci sarà mai più, almeno in Coppa Italia, un caso come quello dello scorso Roma-Spezia: nella competizione nazionale dal prossimo anno si potranno fare 6 cambi in caso di supplementari. Pochi giorni fa è stato pubblicato dalla Lega il regolamento della Coppa Italia 2021-22: "Nell’eventualità dei tempi supplementari sarà consentita una quarta interruzione (…). Sempre e solo nel caso disputa dei tempi supplementari sarà altresì consentito effettuare una ulteriore sostituzione fino ad un massimo di sei". Dunque nella prossima stagione un caso come quello di Roma-Spezia non potrà verificarsi.