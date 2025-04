Coppa Italia: stasera Bologna-Empoli. D'Aversa risparmia tutti per Firenze

vedi letture

Vuoi per il passaggio del turno blindato a tre lucchetti dopo il risultato dell'andata (0-3 per gli emiliani), vuoi per la situazione disperata in campionato dei toscani - che non vincono una partita dall'8 dicembre scorso - Bologna-Empoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma stasera alle 21, sarà poco più che un allenamento tra le seconde linee di Vincenzo Italiano e quelle di Roberto D'Aversa. Lo ha in pratica annunciato ieri il tecnico dell'Empoli: massima priorità al campionato e alla sfida in programma domenica contro la Fiorentina. Gli azzurri, reduci dal 2-2 col Venezia e attualmente al penultimo posto in Serie A, hanno deciso di "sacrificare" la storica semifinale di Coppa già all'andata, lasciando fuori tutti i big. Scelta che si riproporrà stasera. Seghetti favorito per difendere i pali, possibile linea difensiva a tre composta da De Sciglio, Tosto e Goglichidze mentre sulle corsie esterne sono in pole Ebuehi e Cacace. Mediana inedita con Sambia, Kovalenko e Bacci. Davanti fuori Fazzini, Esposito e Colombo: giocano Konate e Solbakken. Questo quanto riporta Tuttomercatoweb.com.

Dall'altra parte Vincenzo Italiano è a caccia della quarta finale in tre anni dopo le tre perse con la Fiorentina. Ad aspettare il Bologna, nella finale in programma mercoledì 14 maggio all'Olimpico di Roma, ci sarà il Milan fresco del 3-0 contro l'Inter nella semifinale di ritorno giocata ieri. Ricordiamo che in caso di trofeo per i rossoneri, se la squadra di Conceicao chiudesse fuori dalle prime sette "toglierebbe" un posto europeo alla settima in campionato, in virtù della qualificazione di default garantita dalla vittoria della Coppa Italia (l'ultimo posto valido per una qualificazione europea sarebbe quindi il sesto, che varrebbe la Conference).