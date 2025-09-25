Coppa Italia, proseguono i sedicesimi con Genoa-Empoli alle 18.30: le formazioni

FirenzeViola.it
Oggi alle 18:13News
di Redazione FV

Alle 18.30 ancora una sfida di Coppa Italia, valida per i sedicesimi di finale, tra Genoa ed Empoli. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Vieira e Pagliuca.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Stanciu; Carboni, Messias, Gronbaek; Colombo. All. Vieira

Empoli (3-4-2-1): Perisan; Carboni, Obaretin, Guarino; Ebuehi, Belardinelli, Yepes, Moruzzi; Ilie, Saporiti; Popov. All. Pagliuca