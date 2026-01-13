Coppa Italia, penultimo ottavo di finale: le formazioni ufficiali di Roma-Torino
Si gioca stasera il penultimo ottavo di finale della Coppa Italia di questa stagione. Alle ore 21, infatti, all'Olimpico è in programma Roma-Torino, la cui vincente sfiderà l'Inter nel suo quarto di finale (manca poi Fiorentina-Como, di martedì prossimo, che si accoppierà al Napoli al turno seguente). Queste le formazioni ufficiali di giallorossi e granata:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. A disposizione: Zelezny, Vasquez, Ndicka, Hermoso, Angelino, Tsimikas, Lulli, Mirra, Romano, Bah, Koné, Dybala, Arena. Allenatore: Gian Piero Gasperini
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Coco, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhal; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: Marco Baroni
