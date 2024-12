COPPA ITALIA, Le formazioni ufficiali di Bologna-Monza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Bologna e Monza scenderanno in campo tra poco meno di un'ora al Dall'Ara per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali.

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Holm, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Iling-Junior. A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Corazza, Posch, De Silvestri, Elic, Beukema, Miranda, Urbanski, Moro, Fabbian, Dominguez, Odgaard, Ndoye, Karlsson. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; D'Ambrosio, Izzo, Caldirola; Birindelli, Valoti, Colombo, Ciurria; Maric, Vignato; Petagna. A disposizione: Turati, Mazza, Carboni, Pereira, Marì, Postiglione, Kyriakopoulos, Bondo, Sensi, Forson, Bianco, Caprari, Djuric, Mota, Martins. Allenatore: Alessandro Nesta.