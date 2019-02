COPPA ITALIA, G.Sportivo: un turno a Djimsiti e Freuler

Sono state rese note le decisioni prese dal Giudice Sportivo relativamente alle gare disputate in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Ammende a Milan e Atalanta di 20.000 e 5.000 euro rispettivamente per cori discriminatori e lancio di fumogeni sul terreno di gioco. Quattro giornate di squalifica per il laziale Stefan Radu, due per la punta giallorossa Edin Dzeko (più multa di 10.000 euro) e un turno agli atalantini Berat Djimsiti e Remo Freuler - che dunque salteranno la gara d’andata a Firenze contro la Fiorentina -, e al nerazzurro Roberto Gagliardini. Infine, una giornata di squalifica per gli allenatori di Juve e e Lazio, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi (più una multa di 10.000 euro per il tecnico bianconero).