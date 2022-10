CONVOCATI, Sottil non ce la fa, riecco Milenkovic

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TERRACCIANO: PRIORITÀ AL RINNOVO CON ACF Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Quest'oggi la Fiorentina, dopo la pausa nazionale di queste ultime due settimane, torna a scendere in campo. Gli uomini di mister Vincenzo Italiano, reduci dalla vittoria per 2-0 contro l'Hellas Verona, oggi alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo affronteranno... Quest'oggi la Fiorentina, dopo la pausa nazionale di queste ultime due settimane, torna a scendere in campo. Gli uomini di mister Vincenzo Italiano, reduci dalla vittoria per 2-0 contro l'Hellas Verona, oggi alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo affronteranno... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi