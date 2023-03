CONVOCATI, La lista dei viola. Assente solo Terzic

È stata diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita di domani contro il Milan. All'appello manca solo Terzic, che come noto potrà sperare di rientrare dopo la pausa di fine marzo. Per il resto nessuna novità, con Milenkovic convocato al pari di Sottil e Brekalo: da capire ora se Italiano vorrà schierarli o meno al Franchi. Ecco la lista completa:

Portieri: Terracciano; Sirigu, Cerofolini.

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora.

Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara, Sottil.