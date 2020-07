CONVOCATI, Ci sono anche Castrovilli e Ghezzal

Ecco i convocati per la trasferta di Lecce (con partenza da Peretola alle 15). Il tecnico nonostante alcuni calciatori acciaccati, decide di partire con il gruppo al completo per decidere all'ultimo momento. Come anticipato Castrovilli è uno di questi, insieme a Ghezzal, assente con il Verona pur convocato. Rientra Duncan che riprende il suo posto dato a Beloko mercoledì. Ecco l'elenco:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Duncan, Castrovilli, Ghezzal, Pulgar.

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Sottil, Vlahovic.

La lista dei viola in partenza per #LecceFiorentina #ForzaViola #Fiorentina



