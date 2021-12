CONTI, Gli auguri alla Fiorentina: "Che torni in alto"

Il noto presentatore Carlo Conti, tifoso viola, ha voluto fare gli auguri alla città di Firenze e ai suoi abitanti tramite La Nazione, senza però dimenticarsi della Fiorentina, squadra del suo cuore: "Che torni ad essere un sogno per i fiorentini, che si possa rivederla nei primi sei-sette posti. In alto, come merita. Che un nuovo ciclo sia ripartito grazie al presidente Commisso e all'arrvo di Italiano".