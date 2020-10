CONTE, Dobbiamo evitare un altro lockdown

Il premier Giuseppe Conte, nella serata di ieri ha partecipato al Festival di Limes dove ha rilasciato queste dichiarazioni a proposito di un possibile nuovo lockdown: "La prima ondata ci ha trovato impreparati, perché nessuno conosceva il nemico. Lo abbiamo affrontato a mani nude. Abbiamo scoperto che servivano mascherine che non producevamo e attrezzature respiratorie che non avevamo a sufficienza. Ecco perché il lockdown. Adesso dobbiamo evitare il lockdown, perché facciamo tanti test, siamo attrezzati per questo. Dobbiamo affrontare la seconda ondata con un'altra strategia, più mirata e che non prevede più il lockdown che è di chi non ha i mezzi per reagire. Dobbiamo autoproteggerci, rispettando le regole come il distanziamento".