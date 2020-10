CONTE, Confidiamo di avere il vaccino a dicembre

Durante il Festival de Il Foglio, il Premier Giuseppe Conte è tornato anche a parlare del tanto atteso vaccino per il Coronavirus e delle sue tempistiche nel nostro Paese: "Confidiamo di averlo a dicembre ma bisogna comprendere che arriveranno qualche milione di dose per Paese, quindi dovremo fare un piano condiviso a livello europeo per intervenire sulle fasce più fragili e via via per le altre categorie. Per vedere gli effetti del vaccino dobbiamo aspettare la primavera quando, prevedibilmente, arriveranno le dosi per tutti", le dichiarazioni del Presidente del Consiglio riportate dall'ANSA.

Sulla didattica in presenza: "La curva sta subendo una impennata così rapida che rischia di mettere in discussione la didattica in presenza. Non è il nostro obiettivo tagliarla, continueremo a difenderla fino alla fine, ma dobbiamo mantenerci vigili per seguire e assicurare la tutela della salute de tessuto economico".