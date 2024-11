CONTE, C'è stupore per qualche squadra in cima alla classifica

Fonte: TMW

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica contro la Roma, Antonio Conte non ha nascosto lo stupore nel vedere qualche "sorpresa" nel gruppone che riguarda l'alta classifica, con sei squadre racchiuse in due punti. Queste le parole del tecnico del Napoli: "Ci sono tante squadre in pochissimi punti, stiamo facendo bene ma anche le altre, non c'è un'altra che si è staccata. C'è un po' di stupore magari nel vedere alcune squadre lì in classifica dopo 12 giornate. Ce ne sono talmente tante in pochi punti che uno farebbe pure fatica ad elencarle".