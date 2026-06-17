Nuovi contatti tra il Bologna e Miretti: anche la Fiorentina sul giocatore

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La Fiorentina continua a scandagliare il mercato dei centrocampisti alla ricerca di un nuovo profilo di qualità da regalare in mediana al nuovo tecnico Fabio Grosso. Tra i vari nomi emersi in questi ultimi giorni c'è anche quello del centrocampista classe 2003 della Juventus, Fabio Miretti, lo scorso anno non molto utilizzato sia nella gestione Tudor che in quella Spalletti con un totale di appena 945 minuti disputati in stagione, e finito nei radar viola.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, sul giocatore bianconero però sarebbe forte il Bologna, che avrebbe avuto nelle ultime ore ulteriori contatti per provare a portare il ragazzo alla corte di Tedesco.