CONFERENCE, Vittoria del Lille contro l'Olimpija Lubiana

FirenzeViola.it

È ufficialmente iniziata oggi la fase a gironi di Conference League, con la sfida tra il Lille di Fonseca e gli sloveni dell'Olimpija Lubiana anticipata a oggi pomeriggio alle ore 18:30.

Vittoria per 2-0 della squadra francese, a segno con un gol per tempo segnato da ex obiettivi di squadre italiane: ha aperto le danze su rigore Jonathan David, ha chiuso i conti Yusuf Yazici nei minuti di recupero conclusivi.