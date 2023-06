CONFERENCE, Ultimi biglietti disponibili: ecco le info

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sale l'attesa per la finale di Conference League: a cinque giorni dall'ultimo atto in programma all'Eden Arena di Praga, l'impianto che ospiterà Fiorentina-West Ham è prossimo al sold out. La Fiorentina, che nelle ultime ore ha dato il via alla vendita libera dei biglietti, ha però comunicato che rimangono ancora alcuni tagliandi disponibili per i tifosi viola. Ecco il messaggio pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale:

La Fiorentina informa i propri tifosi che oggi alle ore 18:00 terminerà la vendita dei biglietti per la Finale di UECL. Sono, al momento, disponibili ancora 300 codici, tutti i tifosi viola interessati all'acquisto posso mandare una email all'indirizzo bigliettifinalepraga@acffiorentina.it