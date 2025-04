Conference League: il quadro dei quarti, Chelsea e Betis con un piede in semifinale

Non solo Fiorentina-Celje: entro la mezzanotte di stasera verrà delineato il quadro completo delle semifinali di Conference League. Ci sono i viola, che scendono in campo alle 18.45 per difendere il 2-1 dell'andata; c'è anche Jagiellonia-Real Betis: alla stessa ora, gli uomini di Manuel Pellegrini si giocano la prima semifinale europea della propria storia. Anche i biancoverdi, come i viola, dovranno difendere il vantaggio dell'andata (2-0 al Benito Villamarin) per regalarsi un traguardo epocale e incrociare proprio chi passerà tra Fiorentina e Celje.

Dall'altra parte del tabellone, tutto in discesa per il Chelsea, che dorme su tre cuscini, rappresentati dal tris calato giovedì scorso sul campo del Legia Varsavia. Ordinaria amministrazione per gli uomini di Enzo Maresca che, salvo cataclismi, voleranno in semifinale, affrontando chi uscirà dall'incrocio tra Rapid Vienna e Djurgarden (si gioca in Austria col Rapid che è forte dell'1-0 dell'andata). Le semifinali saranno giovedì 1 maggio, il ritorno giovedì 8 maggio.

Conference League - Quarti di finale (ritorno)

18:45 Fiorentina - Celje (andata 2-1)

18:45 Jagiellonia - Betis (andata 0-2)

21:00 Chelsea - Legia (andata 3-0)

21:00 SK Rapid - Djurgarden (andata 1-0)