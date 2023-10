CONFERENCE, Il Genk vince in campionato 3-0 col Kortrijk

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una bella vittoria, rotonda, per il Genk, che batte per 3-0 il Kortrijk e si rilancia nel campionato belga. Gli avversari in Conference League della Fiorentina si esaltano nella ripresa dopo lo 0-0 del primo tempo e in una ventina di minuti chiudono la pratica, portando a casa tre punti preziosi che consolidano il quinto posto in classifica.